Senua’s Saga Hellblade II: dietro le quinte del gigante

Uno dei momenti più spettacolari degli scorsi Game Awards è stato quando si è potuto ammirare il trailer di Senua’s Saga Hellblade II, quello con lo scontro con il gigante. E nelle ultime ore, sui propri profili social, Ninja Theory ha voluto mostrare il dietro le quinte proprio sulla “costruzione” di quell’enorme nemico.

Il team ha utilizzato il motion-capture anche per i movimenti del gigante, che sono stati fatti dal character art director, il quale aveva una visione precisa di ciò che si sarebbe dovuto vedere e sentire, a tal punto proprio da essere lui stesso ad aver “dato vita” al personaggio.

Potete vedere il filmato qui sotto, che mostra le scene girate e la controparte virtuale nel gioco. Vi ricordiamo che Senua’s Saga Hellblade II arriverà su PC e Xbox Series X/S (data d’uscita ancora non annunciata) e vi rimandiamo, qualora lo vogliate, alla nostra anteprima.

Big, but believable. See how we brought this giant character to life. pic.twitter.com/hpcdFsGrVZ

— Ninja Theory (@NinjaTheory) May 27, 2022