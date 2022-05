Star Wars Jedi Survivor: promesse feature next gen

Dopo mesi di voci e speculazioni, Respawn Entertainment ha finalmente svelato Star Wars Jedi Survivor alla Star Wars Celebration di quest’anno. È un breve teaser trailer ma mostra l’atmosfera che il sequel sta cercando. In uscita nel 2023, sarà disponibile su Xbox Series X/S, PS5 e PC, saltando completamente le console di precedente generazione. In una recente intervista con StarWars.com, il director Stig Asmussen, dopo che gli è stata chiesta una domanda in merito, ha confermato che le console di nuova generazione consentono di espandere o migliorare il gameplay, affermando:

“Penso che la cosa più importante sia il ray tracing o l’illuminazione. Questo ci permette di fare illuminazione in tempo reale, tutto il tempo, con una fedeltà che è ben al di là di qualsiasi cosa avessimo mai prodotto prima. Dato che è in tempo reale, possiamo vedere i cambiamenti mentre modifichiamo le luci, immediatamente, essenzialmente. Ciò significa che abbiamo più tempo per lucidare, ciò significa che possiamo iterare di più e possiamo ottenere risultati migliori che sembrano più filmici. A parte questo, le unità a stato solido di PS5 e Xbox Series X/S consentono di caricare “tonnellate di contenuti molto rapidamente. Ho sempre lavorato su giochi in streaming, giochi che non hanno schermate di caricamento. Il fatto che queste console abbiano uno storage così veloce ha reso tutto ancora più semplice. Questi sono probabilmente i due maggiori vantaggi. PlayStation 5 ha alcuni aspetti tattili davvero interessanti sul suo controller su cui stiamo scavando, ed è solo un processo più semplice in generale”.

Non vediamo l’ora di scoprire di più su Star Wars Jedi Survivor, nonché sequel del celebre titolo sviluppato da Respawn Entertainment.