SEGA annuncerà un progetto nuovo prossima settimana

SEGA è pronta ad annunciare un grande “nuovo progetto” la prossima settimana. Questo secondo l’account twitter della compagnia, che ha recentemente pubblicato un “avviso urgente” che le informazioni sul nuovo progetto saranno mostrate il 3 giugno 2022. Il collegamento punta al canale YouTube ufficiale, che dice che tutto sarà rivelato tramite un live streaming venerdì 3 giugno, alle 20:00 ora del Giappone, che sono le 13:00 qui in Italia. Secondo quanto riferito, la trasmissione includerà le apparizioni di Hiroyuki Miyazaki e Yosuke Okunari e sarà ospitata da Misuzu Araki.

Non vengono fornite altre informazioni oltre a un’esilarante e terribile torta al cioccolato a forma di controller ispirata alla console del Mega Drive. Dati gli ospiti, quindi, non sarebbe troppo difficile presumere che il nuovo progetto segreto possa avere qualcosa a che fare con la console retrò di Sega, ma credo che lo scopriremo di sicuro la prossima settimana. Come ci ricordano i nostri amici di VGC, Okunari è un produttore di Sega che lavora su riedizioni retrò per l’azienda, tra cui la serie Sega Ages 2500 di PS2 su PS2, la serie Sega 3D Classics su 3DS e la serie Sega Ages, che recentemente è arrivato su Nintendo Switch. In caso di dubbio, Sonic rimane il più grande franchise di Sega, poiché l’editore pubblica i suoi ultimi risultati finanziari. La società ha registrato un aumento significativo delle sue vendite nell’ultimo anno (per un totale di 320,0 miliardi di yen), con i contenuti di intrattenimento (divisi in giochi completi e free-to-play, nonché macchine arcade, giocattoli e animazione) che contribuiscono al la maggior parte (235,9 miliardi di yen).