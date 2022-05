Steam: grandi giochi scontati sotto i 10 euro

Su Steam, la piattaforma di videogiochi di Valve, sono disponibili un sacco di videogiochi scontati a prezzo da paura, e oggi vogliamo farvene vedere alcuni per chi fosse interessato a riscattarne qualcuno.

Per il weekend, in particolare, sono molti i racing game proposti a prezzo ridotto, ai quali si affiancano molteplici tipologie videoludiche. Da FIFA 22 a MotoGP 22, le occasioni interessanti per risparmiare non mancano. Nel ricordarvi che è al momento attivo anche il nuovo volantino di Unieuro, vi segnaliamo diversi giochi in sconto su Steam.

Di seguito, alcuni interessanti promozioni, con giochi proposti a meno di dieci euro:

FIFA 22 : a 9,59 euro, con uno sconto dell’84%;

: a 9,59 euro, con uno sconto dell’84%; Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege : a 7,99 euro, con uno sconto del 60%;

: a 7,99 euro, con uno sconto del 60%; Assetto Corsa : a 3,99 euro, con uno sconto dell’80%;

: a 3,99 euro, con uno sconto dell’80%; Wolfenstein II: The New Colossus : a 5,99 euro, con uno sconto dell’80%;

: a 5,99 euro, con uno sconto dell’80%; Code Vein : a 9,99 euro, con uno sconto dell’80%;

: a 9,99 euro, con uno sconto dell’80%; Human: Fall Flat: a 6,79 euro, con uno sconto del 66%;

Di seguito, vi segnaliamo invece ulteriori offerte, questa volta per budget superiori ai dieci euro:

Horizon Zero Dawn: Complete Edition : a 24,99 euro, con uno sconto del 50%;

: a 24,99 euro, con uno sconto del 50%; Microsoft Flight Simulator: GOTY Edition : a 55,99 euro, con uno sconto del 20%;

: a 55,99 euro, con uno sconto del 20%; MotoGP 22 : a 29,99 euro, con uno sconto del 40%;

: a 29,99 euro, con uno sconto del 40%; No Man’s Sky : a 27,49 euro, con uno sconto del 50%;

: a 27,49 euro, con uno sconto del 50%; Need for Speed: Heat: a 13,99 euro, con uno sconto dell’80%;

Fateci sapere qualora aveste interessi particolari su questi titoli su Steam, poiché gli sconti non dureranno per sempre.