Star Wars Jedi Survivor Anteprima: il futuro di un passato lontano lontano

Electronic Arts ha pubblicato il teaser trailer di Star Wars Jedi Survivor, titolo ambientato cinque anni dopo all’epilogo del suo fortunato predecessore, Star Wars Jedi: Fallen Order. La clip mostra poco più di un minuto di girato e il quel breve lasso di tempo è evidente che il protagonista Cal Kestis non se la passerà benissimo, tuttavia vale la pena analizzare il video alla ricerca di ulteriori elementi per capire in che genere di sventure dovrà imbattersi.

Star Wars Jedi Survivor: sopravvissuto e solo

Tra le prime immagini presenti nel trailer, si staglia sicuramente una carrellata degli interni della Stinger Mantis, la nave spaziale adoperata da Cal e dal suo entourage nel primo episodio della saga videoludica. I gamer l’avevano lasciata in un momento trionfale e pieno di vita, tuttavia la ritrovano arenata in un pianeta desertico, abbandonata, con i computer di bordo soggetti a errori profondi. In altre parole, si direbbe che la Mantis sia precipitata e, a giudicare dalle impronte visibili fuori dalla cabina di pilotaggio, che questa trasportasse un’unica persona.

Capire dove sia caduta la navicella è molto più complesso. L’universo di Star Wars è stracolmo di pianeti desertici, nonostante molti dei prodotti inerenti al brand tendano a mostrare solamente il celeberrimo Tatooine. Volendo ipotizzare, potremmo però speculare che Cal Kestis sia “atterrato” a Jedha, la “luna fredda” rappresentata nel film Rogue One: A Star Wars Story. A spingerci in questa direzione vi sono due elementi: la location in questione si lega a Saw Gerrera, condottiero già presente in Star Wars Jedi Fallen Order, inoltre il satellite è un noto deposito di cristalli kyber, cristalli vitali per la costruzione delle spade laser.

Gli avvenimenti di Star Wars Jedi Survivor sono ambientati in contemporanea con la serie Obi-Wan Kenobi, ovvero circa nove anni dalla presunta data di arrivo di Gerrera su Jedha, tuttavia non sarebbe la prima volta che le avventure di Cal finiscono con l’incrociare le ambientazioni dei film per vie traverse, senza che vi sia un’interazione con i personaggi che le hanno rese famose. Per il resto, sappiamo che il giovane jedi dovrà probabilmente costruirsi una nuova spada, visto che il teaser dedica molto tempo al sottolineare che la sua personale sia finita nelle mani dell’impero, forse a seguito di uno spietato scontro con un utilizzatore del lato oscuro della Forza.

Giungono dunque tre grandi incognite rappresentate da altrettanti personaggi misteriosi. Il primo è il già citato combattente, un duellante tanto micidiale con la spada laser da umiliare lo sventurato eroe. Si tratta di un personaggio ben incappucciato, sempre ripreso dal retro, con la regia del video che fa di tutto per non svelarne l’identità. Altrettanto ambiguo è il soggetto rappresentato il conclusione del video, un uomo dalla lunga chioma che è sospeso all’interno di una vasca bacta, strumento di cura per eccellenza nella galassia lontana lontana. Ora come ora sembra impossibile identificarlo, ma è interessante notare che la sua stanza di cura sia sopraffatta da liane e muschi, come se la sua esistenza fosse stata dimenticata da tempo. Questo dettaglio ha portato a credere che l’individuo possa essere un clone di Cal, tuttavia si tratta di una teoria molto stiracchiata.

L’ultima figura a comparire è un un alieno pau’ans di sesso maschile, un individuo importante all’interno della gerarchia imperiale che evidentemente segue da vicino le avventure del giovane jedi. I pau’ans sono una razza rara all’interno dell’universo cinematografico di Star Wars e il più famoso di loro, il Grande Inquisitore, sembrerebbe il candidato ideale per dare filo da torcere a Kestis, tuttavia il portale ufficiale della saga suggerisce che il personaggio in questione sia piuttosto un senatore dell’impero impegnato nel suo ruolo diplomatico sul pianeta di Coruscant.

Risulta dunque interessante un dettaglio che potrebbe sfuggire facilmente: negli ultimi secondi di filmato si può notare che il protagonista vesta al suo fianco una fondina contenente un blaster, un’arma goffa ed erratica che solitamente gli utilizzatori della Forza evitano accuratamente. Sebbene non sia detto che l’arma abbia un qualche ruolo offensivo all’interno del gameplay, vale la pena ricordare che Star Wars Jedi: Survivor dovrebbe includere “nuovi” modi di combattere, dettaglio che potrebbe includere l’approccio degli attacchi alla distanza.

Piattaforme: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Sviluppatore: Respawn Entertainment

Publisher: Electronic Arts

Data d’uscita: 2023

Il debutto del reveal trailer di Star Wars Jedi Survivor ci ha colto tutti di sorpresa, perché è giunto improvvisamente e in una fascia oraria “non molto comoda” per noi italiani. I fan della serie (videoludica e non) però sicuramente apprezzeranno il fatto di poter proseguire la storia di Cal, nonostante i forti rumor delle settimane scorse che hanno leggermente smorzato l’enfasi dell’annuncio. La natura next-gen della produzione di Respawn Entertainment ed Electronic Arts sicuramente gioverà al titolo sia per quanto riguarda il dettaglio grafico, sia lato tecnico. Siamo però curiosi di vedere il gameplay di questo Jedi Survivor, con la speranza che alcune lacune del suo predecessore siano state finalmente risolte in questo nuovo capitolo.