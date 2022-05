Scorn: trapelato un nuovo video gameplay

Scorn era uno dei tanti titoli attesi per il 2021, ma l’opera è stata rimandata ad ottobre del 2022, rendendo scontenti diversi giocatori che aspettavano la produzione con ansia, in sviluppo presso Ebb Software che fungerà anche da publisher per il titolo su PC e Xbox Series X/S. Ispirato alle omonime opere artistiche di H.R Giger, colui che diede vita allo Xenomorfo nella pellicola cinematografica Alien per come lo conosciamo noi, oramai è da tanto che non abbiamo più informazioni o materiale in merito, almeno, fino ad oggi stesso.

Infatti, inaspettatamente, è stato pubblicato su YouTube un video gameplay di 2 minuti, nel quale possiamo osservare in azione la produzione, seppure ci sono tante domande che ci attanagliano in questo momento. Sempre parlando del filmato, possiamo vedere il protagonista girovagare per l’ambiente di gioco ed azionare qualche strano marchingegno, dove possiamo anche vedere uno scontro a fuoco contro una strana ed inquietante creatura.

Insomma, di Scorn, a parte questo video gameplay, ancora gli sviluppatori non si sono pronunciati sull’andamento dello sviluppo del gioco, forse, i giocatori potranno sapere maggiormente sulla produzione durante il corso dell’Xbox & Bethesda Games Showcase, ma è troppo presto per affermarlo con piena cognizione di causa. Quello che vi ricordiamo, se non voleste perdervi alcun aggiornamento sulla situazione, è quello di continuare a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine.