Killzone VR potrebbe essere in sviluppo su PSVR 2

Killzone è morto improvvisamente all’inizio della generazione PS4. Dopo aver trascorso l’era PS3 come uno dei principali franchise first party di Sony, la serie di sparatutto fantascientifici è sembrata improvvisamente a corto di carburante quando è arrivata l’ottava generazione di console, con il duo del 2013 di Killzone Shadow Fall e Killzone: Mercenary del 2013, è stata l’ultima volta che abbiamo avuto nuovi giochi del franchise.

I recenti sviluppi, come il completo disinteresse per la proprietà da parte dello sviluppatore Guerrilla Games e di Sony, e il “ritiro” del sito ufficiale della serie, sono sembrati indizi molto chiari del fatto che Killzone potrebbe non avere un futuro.

A quanto pare, però, potrebbe avere un futuro interessante. PSVR Without Parole, un’azienda che in passato ha fatto trapelare dettagli precisi su PSVR, come l’elenco completo delle specifiche tecniche, ha affermato in un recente video che un gioco di Killzone in realtà virtuale è in fase di sviluppo.

A quanto pare, Killzone VR era in fase di sviluppo presso Supermassive Games, lo studio di Until Dawn era stato incaricato da Sony per il progetto. Supermassive ha lavorato al gioco per “anni”, apparentemente costruendolo per il PSVR originale, ma nel 2019 Sony, non essendo soddisfatta di come il progetto stava prendendo forma, ha deciso di toglierlo dalle mani di Supermassive e di trasferirlo internamente.

Ciò che viene detto nel video oltre questo punto è una speculazione, ma ha senso. A quel punto, è improbabile che Sony abbia deciso di dedicare più tempo e risorse allo sviluppo di un nuovo gioco importante per il PSVR originale, il che indica che è molto probabile che Killzone 2 sia diventato un titolo per PSVR2.

Sony ha recentemente dichiarato che la PSVR2 sarà lanciata con oltre 20 importanti titoli di lancio di prime e terze parti. I fan della serie lo sperano, in ogni caso, anche se dovesse accadere, sarà interessante vedere quale studio si occuperà del gioco.

La trasmissione State of Play è prevista per il 2 giugno, dove verranno mostrati anche i titoli PSVR2. Speriamo che Killzone risorga dalla tomba e faccia la sua comparsa. Non si sa ancora quando verrà lanciato il PSVR2, ma secondo alcune indiscrezioni il lancio potrebbe avvenire all’inizio del 2023.