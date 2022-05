Call of Duty Modern Warfare 2 potrebbe avere una modalità esclusiva per il PSVR 2

Activision Blizzard è in procinto di essere acquisita da Microsoft, ma l’azienda ha attualmente accordi con Sony che, ovviamente, intende portare a termine. Uno di questi è l’accordo di esclusività di lunga data tra le due società in relazione a Call of Duty, che vede i giocatori PlayStation ottenere contenuti esclusivi (o esclusivi a tempo) e vantaggi nelle nuove uscite di Call of Duty nei primi anni.

Finora, le fughe di notizie hanno rivelato che per il prossimo Call of Duty: Modern Warfare 2, l’open beta del gioco arriverà prima su PS5 e PS4, com’è ormai standard per la serie. È interessante notare, tuttavia, che questo contenuto esclusivo comporterà anche un supporto esclusivo per la realtà virtuale.

Secondo un rapporto pubblicato su What if Gaming dall’insider RalphsValve, Infinity Ward ha sviluppato una modalità VR autonoma per Call of Duty: Modern Warfare 2, in esclusiva per PlayStation VR 2, che vedrà i giocatori vestire i panni di un operatore Tier-1. I dettagli sulla modalità sono ancora scarsi, ma secondo il rapporto, questa sarà una delle rivelazioni relative a PSVR2 che Sony ha promesso per l’imminente presentazione dello State of Play del 2 giugno (un rapporto separato ha affermato che potrebbe essere rivelato anche Killzone VR).

Inoltre, l’importante leaker AccountNgt, ha confermato la notizia nel suo canale Discord (via Reddit), affermando che la rivelazione di questa modalità esclusiva per PSVR2 potrebbe avvenire nei prossimi due giorni, prima della trasmissione della presentazione dello State of Play.

Sembra che sia solo una questione di giorni, quindi sapremo presto quanto c’è di vero in queste notizie, anche se la prospettiva è certamente interessante, soprattutto se la modalità standalone è più di un semplice ripensamento. Call of Duty: Modern Warfare 2 uscirà il 28 ottobre. Un reveal completo del gioco è previsto per l’inizio di giugno.