Genshin Impact: pubblicato il character demo trailer di Yelan

Nella versione 2.7 di Genshin Impact ,Hidden Dream in the Depths, in arrivo a fine maggio saranno aggiunti due nuovi personaggi il cinque stelle Hydro Yelan e il quattro stelle Electro Kuki Shinobu. Inoltre i banner di Itto e Xiao tornano con le loro re run. I giocatori potranno esplorare anche una nuova mappa per The Chasm insieme a una nuova Archon Quest che vede coinvolti Itto, Yanfei, Kuki Shinobu, Yelan Xiao e il Traveler. I nuovi eventi includono Perilous Trail dove sarà possibile ottenere gratuitamente un arco a 4 stelle, Fading Twilight; The Almighty Arataki Great and Glorious Drumalong Festival, dove sarà possibile creare le nostre beat map; Core of the Apparatus, dove dovremo aiutare un commerciante di Fontaine ha raccogliere i materiali per un dispositivo da lui creato; A Muddy Bizarre Adventure, dove aiuteremo degli studiosi di Sumeru.

Hoyoverse ha rilasciato il character demo trailer per il suo prossimo personaggio Hydro a cinque stelle intitolato Yelan: Shadow in the Rain. I toni, le ambientazioni e le musiche del trailer ricordano molto i film investigativi noir in bianco e nero. Anche questa volta Yelan utilizza soprattutto il suo intuito e le sue capacità investigative per raggiungere il suo obbiettivo. La demo continua presentando le abilità e i talenti del personaggio. Di seguito riportiamo una panoramica delle caratteristiche principali tramite HoneyImpact:

Normal Attack: esegue fino a quattro colpi consecutivi

Charged Attack: effettua un colpo che aumenta il danno Hydro

Breaktrhough: può ripetere l’attacco ogni 5 secondi; infligge danno AoE Hydro basto sugli HP di Yelan

Di recente è stato presentato anche un nuovo personaggio, che si spera troveremo nella versione 2.8, Shikanoin Heizou un detective che lavora per l’Analytical Harmony al servizio della Tenryou Commission.

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.