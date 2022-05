White Day A Labryrinth Named School: in arrivo su PS5

PQube e SONNORI, rispettivamente editore e sviluppatore, rilasceranno White Day: A Labyrinth Named School su console Sony di nuova generazione. La conferma arriva da un elenco di Target pubblicato qualche ora fa, ed abbiamo anche una data di uscita, 30 settembre, ed un range di prezzo ($ 39,99.).

Inoltre, tramite un annuncio per il White Day ( dove si parlava del rilascio per PC) , PQube ha recentemente anticipato un annuncio relativo anche al sequel del titolo in questione, White Day 2: The Flower That Tells Lies, attualmente in fase in di sviluppo.L’horror coreano si presenta come un gioco all’insegna dell’ansia e della paura, dove il giocatore veste i panni di una studentessa intrappolata nella proprio scuola, per uscire dovrà fare i conti con una serie di enigmi costantemente braccata da creature oscure nascoste tra le tenebre.

Insomma il titolo è davvero intrigante ed offre quelli che sono i musthave di un qualsiasi survival horror che si rispetti :storia spaventosa e puzzle coinvolgenti; ma ha inglobato anche delle nuove dinamiche di gioco che lo rendono ancora più interessante come effetti visivi e audio, a quanto pare, molto particolari. Ha infatti riscosso un discreto successo, il gioco è già disponibile per PlayStation 4, PC tramite Steam , iOS tramite App Store e Android tramite Google Play .