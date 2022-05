Indiana Jones di MachineGames e Bethesda non sarà un’esclusiva Xbox, rumor

A inizio 2021, Bethesda ha annunciato che MachineGames stava lavorando a un gioco di Indiana Jones e che Todd Howard di The Elder Scrolls, Fallout e Starfield, sarà il produttore esecutivo del progetto. Secondo le dichiarazioni di MachineGames, il nuovo gioco di Indiana Jones, si basa su una storia originale. Il titolo racconterà una storia basata su un viaggio unico che il famoso archeologo intraprende all’apice della sua carriera. Inoltre, non si hanno informazioni certe su come sarà graficamente il protagonista. Molti fan collegano l’archeologo con l’attore Harrison Ford. Il volto dell’attore è stato utilizzato anche per la ricostruzione grafica di Han Solo in Star Wars Battlefront. Per quanto riguarda quando uscirà il gioco di Indiana Jones, probabilmente non arriverà presto. Parlando con GameSpot, tramite Pure Xbox, l’SVP del marketing e delle comunicazioni globali di Bethesda, Pete Hines, ha affermato che il gioco di Indiana Jones è attualmente nelle fasi di produzione iniziali.

Sin dall’annuncio del nuovo gioco, i fan sono ansiosi di sapere se sarà o meno un titolo esclusivo per Xbox. Di recente sono iniziate a circolare notizie secondo cui Indiana Jones non sarebbe stato un titolo esclusivo per Xbox dopo che l’insider del settore Jez Corden ha rivelato i dettagli sul podcast The Xbox Two affermando:

Non lo è, so praticamente che non lo è.

Ciò ha quindi suscitato una risposta da un collega insider, Shpeshal_Nick, che ha commentato:

Mi è stato detto che era esclusivo.

Sebbene entrambe le parti siano incredibilmente affidabili quando si tratta di informazioni privilegiate, sembra che questa volta la fonte di qualcuno non sia corretta. Oppure, uno ha informazioni più aggiornate dell’altro. Sebbene gli addetti ai lavori ricevano dettagli specifici prima di un annuncio ufficiale, i piani possono spesso cambiare.

Ricordiamo sempre di prendere queste informazioni con cautela fin quando non saranno pubblicate notizie ufficiali. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.