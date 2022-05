MultiVersus: leakers rivela personaggi non annunciati

Lo stesso leakers che aveva annunciato l’esistenza del gioco molto prima della rivelazione ufficiale, ha rilasciato una nuova dichiarazione in cui anticipa l’esistenza di personaggi non ancora svelati in MultiVersus. L’utente Reddit in questione (hugeleakeractually) ha affermato che è già difficile di per sè dare una definizione di lancio per questo titolo, adducendo come motivazione quanto segue:

Definire il lancio è comunque difficile da fare, la maggior parte del team non pensa al gioco in quel senso. È sempre stato concepito per essere un titolo di servizio dal vivo. Secondo alcune definizioni, questo test Alpha è stato il “lancio”.



Dunque prendendo come presupposto che la closed alpha appena conclusasi possa essere definita un vero e proprio lancio per il gioco, ecco una lista di personaggi che potrebbero essere svelati ad itinere , effettivi e probabilmente ” già esistenti”:Joker e Raven della DC, Marvin il Marziano dei Looney Tunes, Rick e Morty di Rick e Morty, Lebron James (molto probabilmente il suo modulo Space Jam: A New Legacy ), Scooby Doo, il Mastino e Daenerys da Il Trono di Spade . Sono presenti anche Gizmo di Gremlins , la strega cattiva del Mago di Oz , Fred Flintstone di The Flintstones, Godzilla e Johnny Bravo (che era nella patch iniziale).

Vi è anche una lista di personaggi tuttavia, al contrario di quelli citati in precedenza, che sono in fase di lavorazione e su cui l’utente non lascia alcuna garanzia per quanto riguarda ” l’esistenza”:Samurai Jack – Samurai Jack,Le Superchicche – Superchicche (tutte e tre come unico combattente),The Animaniacs – The Animaniacs (presumibilmente tutti e tre come un solo combattente) ,Duck Dodgers/Daffy – Looney Tunes ,Scorpione – Mortal Kombat,Ben 10 – Ben 10 ,Ted Lasso – Ted Lasso.

Come ogni leak o rumors svelato queste sono sempre notizie che vanno prese con le pinze perché non hanno alcuna conferma ufficiale, infatti per saperne di più sarà necessario aspettare rivelazioni direttamente dalla casa produttrice oppure attendere la beta aperta che sarà disponibile a luglio. Il gioco completo è in uscita quest’anno per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC.