Elden Ring: guida completa in arrivo

FromSoftware e Kadokawa hanno annunciato una guida ufficiale completa per Elden Ring che racchiuderà e svelerà tutti i segreti del gioco in ben 600 pagine di contenuti esclusivi. La guida in questione sarà disponibile dal prossimo 22 luglio e al momento è possibile il pre-order su Amazon Japan ( anche se ne è sconsigliato l’acquisto visti i problemi con le spedizioni post-pandemia), tuttavia non è escluso che possa essere annunciata anche una versione inglese ( e quindi europea) della guida o, per lo meno, una versione digitale ed un formato Kindle.

La guida ufficiale avrà un formato A4 con un totale di 592 pagine; è facile pensare che giochi di questo calibro, visto l’enorme successo, possano non avere più nulla da raccontare visto il modo in cui vengono sviscerati gli ambienti di giochi dai fan, ma questo potrebbe essere non del tutto vero per Elden Ring; essendo un open world in esso si potrebbero celare ancora dei misteri o, per lo meno, dettagli accurati e curiosity per quanto riguarda le fasi di sviluppo del titolo.

Non ci resta che aspettare ulteriori notizie per quanto riguarda magari anche una papabile finestra di lancio per la versione italiana della guida, Elden Ring è disponibile su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC dallo scorso 25 febbraio. Lo sapevate che ha venduto oltre 13 milioni di unità?