Soul Calibur 1 e 2: rimossi silenziosamente dal Microsoft Store

Durante il fine settimana, in maniera del tutto silenziosa e senza alcun annuncio da parte dell’editore Bandai Namco, sono stati rimossi dallo store Microsoft Soul Calibur 1 e Soul Calibur 2; dunque questo significa che, essendo stati rimossi dalla vetrina digitale, chi non li ha acquistati prima non potrà farlo in seguito.

Dato che entrambi i giochi erano giocabili su Xbox One ( e quindi anche per Xbox Series X/S), è strano siano stati rimossi. Tutto quello che viene da pensare è una strategia di marketing molto simile a quella di Sega che ha recentemente annunciato l’intenzione di rimuovere tutti i suoi classici giochi di Sonic prima del lancio di Sonic Origins il 23 giugno. Potrebbe essere quindi in cantiere una serie di raccolta classic di Soul Calibur da parte di Bandai Namco?

Purtroppo fino a che l’editore non si decida a rilasciare delle dichiarazioni ufficiali ciò che abbiamo sono solo supposizioni. Non ci resta che aspettare ulteriori aggiornamenti.