Pokémon Diamante e Perla: Nintendo chiude la libreria suoni

Dopo solo pochi mesi dalla sua commercializzazione, Nintendo chiude la libreria di suoni Pokémon Diamante e Perla, domani 31 maggio. La libreria suoni in questione comprende musica ed effetti sonori dei giochi Diamante e Perla, lanciati lo scorso 25 febbraio, dopo la data sopracitata nessun dato sarò disponibile per lo streaming o il download.

Se i suoni sono già stati scaricati essi possono continuare ad essere utilizzati secondo una serie di termini e condizioni piuttosto severi, di seguito vi lasciamo la traduzione dell’annuncio per intero:

Grazie per aver visitato la libreria audio Pokémon DP.Chiuderemo il servizio il 31 maggio 2022 alle 9:00 UTC. Dopo questa data non sarà possibile eseguire lo streaming o scaricare i dati audio.Per quanto riguarda i dati audio già scaricati, potrai continuare a utilizzarli nell’ambito delle Condizioni d’uso e delle Linee guida. Puoi accedere a questo sito Web per visualizzare le Condizioni d’uso e le Linee guida dopo la chiusura di Pokémon DP Sound Library. Assicurati di seguire i Termini di utilizzo e le linee guida più recenti quando utilizzi i dati audio.Vorremmo cogliere l’occasione per ringraziare tutti coloro che ci hanno supportato dal lancio del servizio.