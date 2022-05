Call of Duty Modern Warfare 2: indizi rivelano un possibile ritorno del franchise su Steam

Call of Duty Modern Warfare 2, potrebbe essere il titolo che segna il ritorno del famoso franchise su Steam. La serie di COD manca da Steam dal lontano 2017 con Call of Duty: WWII; e gli indizi portano tutti a pensare che possa seriamente essere così. Tutto proviene dallo stesso Steam che ha utilizzato per la sezione ” Esplora tutto il franchise” nella parte dedica ai DLC di Cod, un artowork dedicato proprio al prossimo capitolo.

L’immagina è soggetta a continui cambiamenti ed è stata nuovamente modificata, ma con queste prove in mano è davvero facile ipotizzare che questa fuga di notizie possa seriamente concretizzarsi. L’immagine in questione raffigura Ghost, il protagonista di Warfare 2, considerando anche le tempistiche in cui è stato utilizzato sarebbe a questo punto strano se non fosse cosi.

Per quanto riguarda questa questione Activision Blizzard non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale, dunque per saperne di più sarà necessario aspettare una eventuale conferma o smentita. Nel frattempo lo sapevate che il titolo potrebbe avere una modalità esclusiva per il PSVR 2?