PlayStation Plus: leak anticipa i giochi di giugno?

Come spesso accade, a ridosso dell’annuncio ufficiale, in rete appaiono leak e rumor che anticipano i giochi che si andranno ad unire al catalogo del PlayStation Plus. Secondo le fonti del sito Areajugones, i tre giochi gratuiti del PlayStation Plus di giugno 2022 saranno:

God of War

Naruto to Boruto: Shinobi Striker

Nickelodeon All-Star Brawl

In vista del prossimo Ragnarok sarebbe sicuramente il momento ideale far giocare il titolo con protagonista il dio della guerra per chi ancora non ha avuto modo di provarlo. Shinobi Striker è il picchiaduro ad incontri tratto dall’universo narrativo di Masashi Kishimoto che segue gli eventi post Naruto settimo hokage, in cui è possibile creare il proprio personaggio da zero. All-Star Brawl è invece il gioco di combattimento stile brawler con i personaggi di Nickelodeon.

Se questi leak saranno veri o no, lo si scoprirà mercoledì 1° giugno, data in cui è previsto l’annuncio ufficiale da parte di Sony, ma forse anche da domani se Billbil-kun confermerà questa fuga di notizie. Va notato che anche Nick Baker, un noto insider, ha commentato dicendo che il leak è vero. Come molti sanno, negli ultimi mesi la selezione dei giochi gratuiti del PS Plus sono state accuratamente anticipate dall’utente Billbil-kun di Dealabs, anche se questi leak non proviengono da quella fonte. Va quindi presa ovviamente con le pinze, ma è in linea con il recente commento di Billbil-kun: ha infatti dichiarato che pubblicherà la lista dei giochi il 31 maggio e che i fan non dovrebbero acquistare giochi ultra-popolari o per bambini.

Qui sotto potete vedere il tweet di Areajugones che fa i nomi dei giochi che dovrebbero andare ad aggiungersi al PlayStation Plus a giugno.