Sniper Elite 5: spiegato il motivo della sparizione su PC

Lo sviluppatore di Sniper Elite 5, ovvero Rebellion Developments, ha rilasciato una dichiarazione sull’improvvisa e misteriosa rimozione del gioco dall’Epic Games Store su PC. Inizialmente doveva essere lanciato sulla piattaforma insieme alle altre console, ovvero PlayStation e Xbox, ma sono successe un sacco di problematiche inspiegabili. In una dichiarazione a VCG, Rebellion ha dichiarato:

“A causa di circostanze al di fuori del nostro controllo, Sniper Elite 5 non era disponibile su Epic Store al momento del lancio, ma verrà rilasciato su quella piattaforma in futuro. Ci scusiamo per gli eventuali disagi”.

Il gioco era precedentemente disponibile per il preordine su Epic Games Store, ma prima dell’uscita del gioco, è stato ritirato dal negozio e sono stati emessi rimborsi. Sul sito Web ufficiale di Rebellion, lo studio ha fornito un collegamento diretto alla pagina dei contatti di Epic nel caso in cui alcuni giocatori non avessero ricevuto i rimborsi. Ora, l’elenco di Sniper Elite 5 su Epic Games Store dice semplicemente “prossimamente”. Il gioco è stato lanciato il 26 maggio per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Il sito web di Rebellion afferma inoltre che al momento non ci sono piani concreti per un Nintendo Switch. Per quanto riguarda il titolo, vi rimandiamo alla nostra recensione creata in Gamesvillage.it.