Fortnite: gli influencer ricevono misteriosi teasers

La stagione 2 di Fortnite Capitolo 3 si concluderà il 4 giugno e sembra che Epic Games stia iniziando a creare clamore per l’inizio della stagione 3. Almeno due influencer di Fortnite hanno ricevuto immagini dall’editore su Twitter oggi. La prima di queste immagini è stata ricevuta dallo YouTuber Alistair “Ali-A” Aiken, mentre una seconda immagine è stata condivisa un’ora dopo da Hiper. Non è chiaro se queste immagini siano intese come teaser per l’imminente evento “Collision” o per l’inizio della nuova stagione. Indipendentemente da ciò, le due immagini hanno lasciato molti fan a speculare su cosa possano rappresentare.

All’inizio di questo mese, Ali-A è diventato l’ultimo influencer aggiunto come parte della serie Icon di Fortnite, quindi ha senso che venga scelto per questo tipo di promozione. Sfortunatamente, è davvero difficile distinguere qualcosa nell’immagine. Alcuni fan ipotizzano che potrebbe avere qualcosa a che fare con lo spazio, o anche con la Morte Nera. Si è parlato molto di Darth Vader per il Battle Pass della nuova stagione e di recente anche il chief creative officer di Epic Games Donald Mustard ha condiviso suggerimenti sui contenuti di Star Wars. I suggerimenti di Mustard ruotavano principalmente attorno a un LEGO AT-AT. Con l’evento di fine stagione di Fortnite che si svolgerà tra meno di una settimana, i fan non dovranno aspettare ancora a lungo per scoprire cosa sta pianificando Epic Games. La società ha già avvertito i fan che l’evento Collision non sarà rigiocabile, quindi i fan che sperano di prendere parte ai festeggiamenti dovrebbero pianificare di essere lì sabato 4 giugno alle 22:00 in punto.