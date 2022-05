My Time at Sandrock: raggiunti 21778 giocatori su Steam

My Time at Sandrock di Pathea Games è entrato in accesso anticipato il 26 maggio e sta già ottenendo prestazioni migliori rispetto al suo predecessore. Secondo SteamDB, il 28 maggio ha registrato un picco di 21.778 giocatori simultanei su Steam. Il picco della vita di My Time at Portia è attualmente di 13.299.

Ovviamente, la versione ad accesso anticipato contiene solo una parte del primo atto con alcune missioni di amicizia e romanticismo disponibili. Altri contenuti arriveranno durante il suo ciclo di sviluppo lungo un anno, incluso il multiplayer. In un nuovo video, lo sviluppatore ha spiegato l’assenza della modalità e come attualmente punta a un playtest a tempo limitato per tutti i giocatori con accesso anticipato verso la fine di agosto o l’inizio di settembre.

Un altro playtest globale si terrà a ottobre per i giocatori con accesso anticipato e se entrambi i test saranno positivi, il multiplayer dovrebbe essere aggiunto entro la fine dell’anno. Le date sono soggette a modifiche in base ai test di gioco, quindi tienilo a mente. Il multiplayer ha anche alcune caratteristiche interessanti come missioni dedicate alla costruzione di città, tutti i giocatori ottengono risorse tagliando alberi insieme e così via.

My Time at Sandrock è attualmente un’esclusiva per PC. Arriverà anche su Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e Nintendo Switch.