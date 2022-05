Alaloth Champions of The Four Kingdoms: nuovo trailer

Vi siete mai chiesti che fine avesse fatto Alaloth Champions of the Four Kingdoms? Dopo il suo grande annuncio da parte di Gamera Interactive tre anni fa, il gioco non ha ricevuto un sacco di aggiornamenti e news, e pertanto il vuoto più totale è sceso sul titolo in sviluppo. Un vero peccato, perché il titolo convinse tantissimo per la sua cura nei dettagli, tanto da sperare che prima o poi potesse nuovamente tornare in auge, magari con una data di uscita all’orizzonte. Ebbene, non abbiate paura, perché sono tornati, e con tante novità di cui raccontare.

La struttura di Alaloth è duplice: da una parte abbiamo un enorme mondo fantasy riassunto in uno spettacolare tabellone di gioco, dove il nostro personaggio sarà visibile sotto forma di pedina e potremo spostarlo tra gli innumerevoli punti d’interesse, e dall’altra la rappresentazione con visuale dall’alto di quest’ultimi, dove il gioco tornerà ad assomigliare a un più classico GDR. Qui è dove potremo esplorare le diverse città, o scoprire e addentrarci in dungeon più o meno ardui nei quali potrebbe anche essere nascosta una delle quattro gemme necessarie per sconfiggere Alaloth in persona, il semidio che minaccia distruzione proiettando la sua ombra sul mondo di Plamen.

Non vediamo l’ora di scoprire di più su Alaloth Champions of The Four Kingdoms quando uscirà ufficialmente quest’estate. Di seguito vi mostriamo il link della nostra anteprima del gioco.