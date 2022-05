Diablo Immortal non uscirà in Olanda e in Belgio

Secondo quanto riferito da alcuni insider, il tanto atteso lancio di Diablo Immortal di questa settimana è stato cancellato sia in Belgio che in Olanda a causa delle leggi dei paesi sul gioco d’azzardo. Un responsabile delle comunicazioni di Activision Blizzard Benelux ha confermato il passaggio al sito di notizie olandese Tweakers, ha riferito GamesIndustry.biz, e ha citato “le attuali condizioni operative in questi paesi”, e non finisce qui. Anche la pre-registrazione per il lancio del gioco su dispositivi mobili e la versione beta per PC è stata ritirata in entrambi i paesi, è stato affermato.

Sia il Belgio che l’Olanda hanno storicamente adottato una posizione rigorosa sui giochi con meccaniche di loot box, in particolare con le vendite di pacchetti Ultimate Team in FIFA. Nel 2018, sia i Paesi Bassi che il Belgio hanno dichiarato che i bottini erano una forma di gioco d’azzardo e quindi illegali. EA ha ritirato dalla vendita i FIFA Points l’anno successivo, anche se ha continuato a combattere una lunga battaglia legale per ottenere una multa di € 10 milioni per la vendita di loot box FIFA ribaltata. Quattro anni dopo, EA alla fine ha avuto successo e l’alta corte olandese ha controverso annullato una precedente sentenza per affermare che EA non aveva violato le leggi sul gioco d’azzardo del paese, dopotutto. Tuttavia, sembra che Blizzard non stia correndo rischi. Un’e-mail non verificata apparentemente dal team di assistenza clienti di Blizzard Europe è emersa anche su reddit, che fornisce maggiori dettagli.

“Purtroppo i giocatori nei Paesi Bassi e in Belgio non potranno installare Diablo: Immortal a causa delle restrizioni sul gioco d’azzardo dei paesi. Le lootbox nel gioco sono contro la legge nel tuo paese, quindi a meno che le restrizioni sul gioco non cambino, il gioco non verrà rilasciato. Sarebbe illegale per te scaricare il gioco in un altro paese come la Francia. Se riesci a eseguire il gioco non posso garantire che non sarai bannato per questo”.