Amazon: al via alla MSI Tech Week

MSI Tech Week da oggi e fino al 6 Giugno, è possibile acquistare su Amazon una selezione di notebook MSI con sconti imperdibili. Tra i notebook dedicati ai gamer si distinguono tre modelli della serie GE66, ideali per chi ricerca un laptop da 15,6″ con grafica NVIDIA Geforce GTX 3070TI o 3080TI e con cui giocare sempre al massimo, che sono in vendita con prezzi da 2.599 a 4.299 euro e sconti fino a 400 euro.

Un’altra interessante opportunità è poi rappresentata dallo Stealth GS77 con un ampio display da 17,3″ o dal più compatto Stealth GS66 con display da 15,6″, entrambi configurati per offrire performance senza compromessi e in vendita con prezzi a partire da 2.799, anziché 3.199 euro. Perfetti per chi è alla ricerca di un modello da gamer, ma ha a disposizione un budget più contenuto, sono poi il Katana GF66 e il sottile GF63Thin acquistabili rispettivamente a 1.449 e 849 euro, con risparmi che vanno dai 100 ai 200 euro.

Per chi è alla ricerca di un notebook per creare contenuti multimediali di vario tipo, invece, i modelli da non farsi scappare sono il raffinato e potente Creator Z17, con display touch-screen da 17” QHD 16:10 e GeForce RTX3080,che può essere acquistato a 3.899 euro con uno sconto di 200 euro oppure i due più piccoli Creator Z16 e Creator M16, dotati di display da 16″QHD+, che sono in vendita con prezzi a partire da 1.699 euro, con un risparmio fino a 200 euro.

Infine, se si è alla ricerca di un laptop per lo studio e per il lavoro, i modelli su cui porre l’’attenzione sono il Prestige 15, equipaggiato con un confortevole display da 15,6” FHD e grafica NVIDIA GeForce RTX3050Ti, che è in vendita a 1.599 euro anziché 1.799 euro, oppure il convertibile 2 in 1 Summit E16Flip, acquistabile a 2.099 euro, o ancora il piccolo Modern 14, ideale per chi desidera un laptop compatto, leggero e con un prezzo davvero alla portata di tutti (449 euro).