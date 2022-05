Classifica italiana: continua il dominio Nintendo Switch Sports (e Switch in generale)

IIDEA ha comunicato la classifica italiana con i dati relativi alle vendite dei videogiochi nella ventesima settimana del 2022, dal 16 al 22 maggio. Nintendo Switch Sports continua a dominare, mantenendo la vetta per la quarta settimana consecutiva. Podio poi ancora una volta formato da tutti titoli esclusivi Switch, con stavolta Kirby e la Terra Perduta secondo e Mario Kart 8 Deluxe terzo. Ricordiamo poi sempre che oltretutto per i titoli esclusivi Switch viene considerato solo il dato delle copie fisiche. Allungando poi alla top 10, sono addirittura 9 le prime posizioni occupate da titoli della console Nintendo, con unica eccezione Minecraft, sesto nella sua versione PS4. Per quanto riguarda invece la sezione PC, la classifica di IIDEA indica Two Point Campus al primo posto, anche se la sua uscita è prevista per il 9 agosto. Secondo posto per Mass Effect Andromeda e terzo per Elden Ring. Qui sotto potete vedere i titoli top della classifica italiana.

TOTALE

1 NINTENDO SWITCH SPORTS* – SWITCH

2 KIRBY AND THE FORGOTTEN LAND* – SWITCH

3 MARIO KART 8 DELUXE* – SWITCH

4 POKEMON LEGENDS: ARCEUS* – SWITCH

5 MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION – SWITCH

6 MINECRAFT – PS4

7 ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS* – SWITCH

8 JUST DANCE 2022 – SWITCH

9 SUPER MARIO ODYSSEY* – SWITCH

10 FIFA 22 – SWITCH

CONSOLE

1 NINTENDO SWITCH SPORTS* – SWITCH

2 KIRBY AND THE FORGOTTEN LAND* – SWITCH

3 MARIO KART 8 DELUXE* – SWITCH

4 POKEMON LEGENDS: ARCEUS* – SWITCH

5 MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION – SWITCH

6 MINECRAFT – PS4

7 ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS* – SWITCH

8 JUST DANCE 2022 – SWITCH

9 SUPER MARIO ODYSSEY* – SWITCH

10 FIFA 22 – SWITCH

PC

1 TWO POINT CAMPUS

2 MASS EFFECT: ANDROMEDA

3 ELDEN RING

4 RED DEAD REDEMPTION 2

5 HEARTS OF IRON IV

6 STELLARIS

7 SLEEPING DOGS: DEFINITIVE EDITION

8 GRAND THEFT AUTO IV: THE COMPLETE EDITION

9 CITIES: SKYLINES

10 THE SIMS 4

* Per questi titoli è considerato solo il dato Retail