JoJo’s Bizarre Adventure All Star Battle R: trailer di presentazione di Jotaro Kujo

Pochi giorni fa Bandai Namco ha annunciato la data d’uscita di JoJo’s Bizarre Adventure All Star Battle R, picchiaduro tratto dalla celebre saga di Hirohiko Araki. Ora ha invece pubblicato il primo character trailer che mostra in azione Jotaro Kujo, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione che accompagna il video:

Armato di un pessimo atteggiamento e del suo potentissimo stand, Star Platinum, Jotaro Kujo sta dando delle belle lezioni in JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R ed è pronto a fermare il tempo.

Yare Yare Daze…

Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile dal 2 settembre su PlayStation 5 , Xbox Series X|S, PlayStation 4 , Xbox One e Nintendo Switch.