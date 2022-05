Roller Champions Guida: vincere in una squadra no-premade

Roller Champions (qui la nostra recensione del gioco) è il nuovo titolo competitivo di Ubisoft giocabile free-to-play e che permette a 2 team di sfidarsi in emozionati partite 3 contro 3. Ed è qui che sorge il primo problema: come vincere i match se si gioca in team no-premade, ossia con compagni di squadra che non conosciamo e con cui non è possibile comunicare? In realtà, in un gioco dove la cooperazione è fondamentale per segnare punti, questo potrebbe essere un ostacolo, ma dopo una settimana passata in tali condizioni, abbiamo deciso di scrivere questa guida con le migliori strategia da utilizzare quando si è “soli”, con la speranza che possa risultare utile a tutti.

Roller Champions: via al round!

Se vi è impossibile comunicare al team dove posizionarsi quando la palla viene lanciata dal palo illuminato, la cosa fondamentale è capire al volo dove la palla verrà lanciata. Una volta localizzato il palo illuminato, bisogna fiondarsi velocemente nella curva esatta e saltare con l’uppercut in modo tale da anticipare tutti e iniziare l’azione d’attacco.

All’attacco… con e senza palla!

Per quanto riguarda le azione d’attacco, la comunicazione in teoria sarebbe fondamentale, soprattutto nei passaggi. Ma cosa fare quando si gioca in squadra con gente “random”? Ecco i nostri consigli:

Se siete voi in possesso della palla, scattate guardandovi sempre indietro. Ricordate che chi ha la palla va sempre più lento rispetto a chi non ne ha il possesso.

Se l’avversario è in procinto di avvicinarsi, passate la palla al compagno più lontano e che ha chiamato palla. Fatto ciò, scattate rapidamente superando gli avversari, mettendo in condizioni il compagno di passarvi la palla senza che nessuno possa intercettarla o provare ad abbattervi.

Se siete in possesso della palla e nella scia di un vostro compagno di squadra, afferratelo e lanciatevi per guadagnare velocità e superare gli avversari abbassando il rischio di essere intercettati.

Se non siete in possesso della palla e avete un compagno alle vostre spalle, permettetegli di afferrarvi e di auto-lanciarsi in avanti.

Se siete nei pressi di un compagno che corre con la palla (soprattutto se gli siete alle spalle), evitate di chiamare la palla. In questo caso è sempre meglio proteggerlo abbattendo gli avversari che provano ad avvicinarsi.

Chiamate i passaggi solo se siete in velocità e nel corridoio non ci sono avversati pronti ad abbattervi.

Non chiamate mai passaggi ravvicinati, ma cercate di essere alla distanza giusta per guadagnare metri.

Se siete in condizioni di fare punto, evitate di provare a mettere a segno un altro giro e fate subito punto.

Quando siete in svantaggio di due o più punti e avete appena completato un giro, fate capire ai compagni la vostra intenzione di proseguire la corsa passando loro la palla solo dopo aver iniziato il secondo giro. Se passate la palla dopo aver completato il primo giro e prima di iniziare il secondo, c’è il rischio che il compagno possa tentate di mettere a segno un solo e misero punto.

In difesa usate la testa (in tutti i sensi)

La difesa in solitaria risulta addirittura più complicato rispetto all’attacco durante le partite di Roller Champions. Ecco perché se non si può essere coordinati con il proprio team, occorre necessariamente fare di tutto per entrare in possesso della palla. Ecco come fare:

Appena l’avversario prende palle, correte subito verso il primo checkpoint e tentate di abbattere subito l’avversario.

Se il tentativo fallisce e i vostri compagni inseguono l’avversario, non partecipate all’inseguimento, ma correte nel verso opposto e tentate di abbattere l’avversario gettandovi contro di lui. Se l’azione va a buon fine, passate subito la palla al primo compagno in corsa vicino.

Se fallite nuovamente nell’intercetto, continuate a correre nel senso opposto al vostro avversario e mettetevi a protezione del cerchio, utilizzando l’uppercut per bloccare il tiro.

Esistono anche altre 2 tattiche difensive da utilizzare durante le partite no-premade di Roller Champions: