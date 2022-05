Cartoons on The Bay: chi vincerà il premio Laganà?

Tra pochi giorni inizierà la 26esima edizione del Cartoons on The Bay, festival promosso dalla Rai e organizzato da Rai Com dedicato all’animazione cinematografica, televisiva e cross-mediale. E tra presentazioni e mostre ci saranno anche tanti premi, tra cui il Premio Giuseppe Laganà, per gli autori e le opere italiane che riescono ad unire l’originalità artistica ad una potenzialità di piazzarsi sul mercato. Promosso da ASIFA e Cartoon Italia, il premio è riservato a cortometraggi, trailer, pilota in animazione realizzati da giovani autori di età inferiore a trent’anni.

In queste ore, i profili social ufficiali del festival hanno ricordato proprio i partecipanti, che sono:

Superfunny Button (di Elena Panetta e Valerio Sorcinelli)

Raices (di Maddalena Brozzi, Laura Cagnoni e Sara Moschini)

Fly High (di Giuseppina Fais, Lorenzo Pappa Monteforte, Kevin Rosso e Yagiz Tunceli)

La mossa del cappello (di Giuseppe Lo Verso e Andrea Pavone)

Pentola (di Leo Cernic)

Per sapere chi vincerà, bisognerà attendere la proclamazione il 2 giugno, tra le 15:30 e le 16:15.

Qui sotto potete vedere il tweet pubblicato poco fa, e vi ricordiamo che Cartoons on the Bay andrà in scena a Pescara dal primo al 5 giugno.