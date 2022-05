DNF Duel: il nuovo trailer mostra la partita classificata, il profilo del giocatore e il replay

Dopo i trailer che mostrano la sua modalità storia e le modalità locali, l’ editore Nexon e lo sviluppatore Arc System Works hanno rilasciato un nuovo trailer di DNF DUEL che mostra la modalità online del picchiaduro, tra cui Partita classificata, Classifica, Profilo giocatore e Libreria di replay.

Partita classificata, come indica il nome, vi consente di confrontarvi con altri giocatori di rango simile per scalare la classifica. Le impostazioni di match making e battaglia possono essere regolate prima di iniziare. Il profilo del giocatore mostra dettagli come il numero di partite dei giocatori e la cronologia delle partite classificate insieme al tempo di accesso abituale e al personaggio principale. Potete anche scegliere un avatar con più opzioni acquistabili con la valuta di gioco. Il record delle partite classificate mostra il numero totale di battaglie combattute con ciascun personaggio e le rispettive storie. Puoi anche controllare i record di battaglia complessivi per serie di vittorie, round KO perfetti, le abilità e altro ancora. Infine, c’è la Libreria Replay che consente di rivedere le tue precedenti partite classificate. Di seguito una panoramica del gioco:

Combattimento d’azione al suo estremo. Entra nel nuovo picchiaduro nei panni del tuo personaggio preferito dell’amata serie di Dungeon and Fighter. Uno dei giochi di ruolo più popolari e ampiamente giocati al mondo, Dungeon and Fighter è tornato come gioco di combattimento. Scegli tra 10 affascinanti personaggi, ognuno con le proprie abilità e personalità distinte. Supera in astuzia, sconfiggi o batti i tuoi avversari e diventa il padrone della Volontà Suprema.

Caratteristiche

Stile Retrò : Dungeon Fighter Online è un gioco d’azione in 2D a scorrimento laterale ispirato ai classici giochi arcade come Golden Axe e Double Dragon.

: Dungeon Fighter Online è un gioco d’azione in 2D a scorrimento laterale ispirato ai classici giochi arcade come Golden Axe e Double Dragon. Effetti incredibili e combo spettacolari: Come un vero gioco d’azione, Dungeon Fighter Online mostra incredibili effetti di successo e combo complesse.

DNF DUEL sarà disponibile dal 28 giugno per PlayStation 5, PlayStation 4 e PC tramite Steam.