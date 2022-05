Pokemon Unite: arriva la modalità Cattura e Lotta

In Pokemon Unite arriva la nuova modalità Catch ‘Em Battle, che sarà disponibile per un periodo di tempo limitato, è stato introdotto un altro elemento classico del mondo dei Pokemon, ovvero la cattura. Fino alle 00:00 UTC ( le 01:00 in Italia) del 27 giugno 2022, sarà possibile partecipare alle lotte con questa modalità per catturare e schierare i Pokemon selvatici. Potete trovare maggiori informazioni sul sito ufficiale qui. Di recente il titolo ha ricevuto un nuovo aggiornamento.

I giocatori non potranno farsi sfuggire Electrode, Tauros, Ludicolo, Avalugg, Araquanid e Drednaw, oltre ai leggendari Zapdos, Articuno e Regigigas. Quando uno di questi Pokemon selvatici viene sconfitto e poi catturato, la sua icona apparirà al posto di quella dello strumento lotta e sarà a disposizione per un tempo limitato. Schierandolo in campo si avrà accesso ai suoi attacchi base e a due ulteriori mosse. Tuttavia, non sarà possibile usare una mossa Unite e teletrasportarsi alla base. Inoltre, non si potrà segnare goal, ma soltanto aiutare i compagni di squadra. Se il Pokemon selvatico schierato viene messo KO, il giocatore tornerà a lottare con il suo partner iniziale. Se vengono schierati Zapdos, Articuno o Regigigas, si potranno utilizzare rispettivamente Falcecannone, Geloraggio o Iper Raggio per rendere vulnerabili le aree goal avversarie. Di seguito una panoramica del titolo tramite il sito ufficiale:

Una forma di energia molto potente circonda Aeos Island e rende i Pokemon più forti, donandogli capacità ancora più straordinarie. Gli Allenatori di tutto il mondo vengono su quest’isola per sfruttare questa energia e sfidarsi in avvincenti lotte. Prima di scendere in campo, ogni giocatore sceglie un Pokemon. Nel corso di ciascuna lotta, i Pokemon salgono di livello e potrebbero persino evolversi temporaneamente!

Pokemon Unite è attualmente disponibile sulle console Nintendo Switch e dispositivi mobili tramite iOS e Android come titolo free-to-play.