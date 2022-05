Fantafestival 2022, arriva la nuova edizione romana in un inconsueto clima vacanziero di un caldissimo giugno che anticipa la piena estate con punte di oltre trenta gradi nella capitale italiana. E cosa di meglio, per combattere al meglio l’afosa calura, che vedere raccontate sul grande schermo storie di spettri, zombi, vampiri, golem e creature fantastiche in generale? Giunto alla sua quarantaduesima edizione, l’imperdibile appuntamento romano apre nuovamente le sue porte, come fa ininterrottamente dall’ormai lontano 1981. Prepariamoci dunque per una settimana di visione no stop di cinema del fantastico, dell’orrore e della fantascienza, con contenuti veramente di qualità, scelti dall’inossidabile direzione artistica del festival.

Fantafestival 2022 – Mostra internazionale del film di fantascienza e del fantastico, questo il titolo completo della manifestazione, apre il tetro portone del suo castello immaginario, similmente a quello del Conte Dracula, per tutti gli appassionati del fantastico, fra l’altro in forma del tutto gratuita, offrendo diversi film, anche mai visti prima in Italia, oltre che grandi classici del settore, e tantissimi cortometraggi, da sempre uno dei punti di forza del festival stesso. Questi ultimi saranno visibili anche online su un sito dedicato, chiamato Festhome TV, che trovate a questo LINK. Tra i tanti corti solo due sopravviveranno. Spetta infatti al pubblico, per mezzo del voto popolare, assegnare i due importanti premi, chiamati, a tema, Pipistrelli d’Argento. Uno premierà il miglior cortometraggio italiano e l’altro invece il miglior cortometraggio internazionale. Questa edizione sarà dedicata alla memoria di uno dei direttori artistici storici Michele De Angelis, cineasta, restauratore, e organizzatore culturale, purtroppo scomparso lo scorso ottobre ed al quale sarà dedicato un apposito volume presentato nel corso del Fantafestival 2022.

La prima serata del Fantafestival 2022 si svolgerà domani, primo giugno, e presenterà al pubblico, tra gli altri contenuti, anche la pellicola francese Inexorable del regista Fabrice Du Welz da poco uscito nel territorio d’oltralpe, ed inedito in Italia. Negli anni passati il festival ha presentato titoli molto celebri, diventati oggi piccoli cult movie del settore, come ad esempio Almost Dead, nel 2016, che trovate in questa pagina, oppure Il culto di Chucky nel 2017, di cui potete leggere la recensione qui. Tra i tanti protagonisti del festival ricordiamo la presenza, negli anni, di autori del calibro di Dario Argento, Andrea Marfori, Sergio Stivaletti, Michele Soavi o l’eclettico Luigi Cozzi. A quest’ultimo è stato dedicato un documentario presentato al festival qualche anno fa, che trovate in questa pagina. Contenuti imperdibili per i veri appassionati del cinema fantastico. Un evento di qualità per palati finissimi.

Prepariamoci quindi a seguire i tanti interventi culturali sul palco, a vedere ben ventiquattro cortometraggi internazionali a tema fantastico, horror e sci-fi, oltre che gustarci i quindici film selezionati dalla direzione artistica per l’evento. Tra questi spiccano alcune produzioni europee, come A Classic Horror Story (Italia, 2021) di Roberto De Feo e Paolo Strippoli, che verrà proiettato con il regista in sala, Amulet (Ucraina, 1991) di Nikolai Rasheyev, quanto mai attuale, Knocking (Svezia, 2021) di Frida Kempff e il grande classico antologico Heavy Metal (Canada, 1981) di Gerald Potterton. Appuntamento quindi allo storico Cinema Aquila di Roma, situato in zona Pigneto, per seguire il festival. Trovate il programma completo della manifestazione sul sito ufficiale dell’evento. Il progetto, promosso da Roma Culture, è vincitore dell’Avviso Pubblico Estate Romana 2020-2021-2022 curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE. Movie Village seguirà per voi l’intero Fantafestival 2022, restate sintonizzati quindi sulle nostre pagine.