No Straight Roads: l’Encore edition arriva sulle console PlayStation

Il gioco d’azione e avventura musicale di Metronomik, No Straight Roads, è stato lanciato per PC e console nell’agosto 2020 e, poco più di un anno dopo, è arrivata la versione ampliata del gioco, soprannominata Encore Edition. In quel periodo non si sapeva se la versione estesa sarebbe arrivata anche per altre piattaforme, ma ora abbiamo una risposta definitiva. Metronomik e il publisher Sold Out hanno annunciato che No Straight Roads – Encore Edition è ora disponibile per PS5 e PS4, il che lo rende il primo lancio nativo del gioco su PS5. Chiunque possieda già il gioco base riceve gratuitamente l’ edizione Encore.

Oltre a tutti i contenuti post-lancio rilasciati in precedenza, Encore Edition aggiunge anche oltre 500 fan art da collezionare e utilizzare per la personalizzazione, nuovi remix, un nuovo filmato di apertura e vari miglioramenti della qualità della vita, inclusi aggiornamenti visivi, audio miglioramenti, una fotocamera multiplayer migliorata, preset di equipaggiamento e altro ancora. Resta da vedere se No Straight Roads – Encore Edition verrà finalmente lanciato anche per Xbox e Switch. Di seguito una panoramica del titolo tramite Steam:

Esplora Vinyl City e affronta le stelle della musica nella tua missione per sconfiggere NSR, un oppressivo impero EDM, in un’avventura ad alto tasso d’azione e piena di ritmatissimi combattimenti in terza persona accompagnati da una colonna sonora scatenata.

No Straight Roads: Encore Edition è una versione migliorata dell’originale action-adventure rock che include il gioco base e l’aggiornamento Christmas Edition a tema festività, oltre a nuovi contenuti tra cui una raccolta ampliata di tracce, un nuovo video di apertura, miglioramenti qualitativi e oltre 500 fan art da ammirare e collezionare in giro per tutta Vinyl City.

No Straight Roads è disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.