Star Ocean The Divine Force non sarà presente allo State of Play, novità a fine giugno

Con il prossimo State of Play di Sony in arrivo il 2 giugno, sembrava che Star Ocean: The Divine Force sarebbe stato presente tra i vari titoli. Il gioco di ruolo d’azione avrebbe dovuto ricevere nuovi dettagli questa primavera, ma finora non è stato rivelato nulla.

In un nuovo tweet tramite DeepL, il team di sviluppo ha confermato che nuovi dettagli verranno invece svelati a fine giugno. Gli sviluppatori si sono anche scusati per il ritardo e hanno fatto notare che stanno lavorando duramente per soddisfare le aspettative. Purtroppo ci vorrà ancora del tempo. Il titolo mescola insieme a un’ambientazione fantascientifica e fantasy, utilizza un sistema che prevede il ritorno anche della modalità Double Hero, che permette di controllare due personaggi. Nel gioco ogni personaggio ha la propria storia e stili di combattimento unici. Anche l’esplorazione è stata ampliata, svolgendosi in ampi ambienti dove è possibile volare. Il gioco è stato rivelato nell’ottobre 2021 e le reazioni sulla sua presentazione generale sono state contrastanti. Vedremo se tri-Ace ha fatto progressi da allora e speriamo di ottenere una data di uscita. Di seguito una panoramica del gioco:

In Star Ocean The Divine Force, i personaggi possono spostarsi liberamente in qualsiasi direzione e solcare i cieli.

Caratteristiche

Esplorate liberamente in tre dimensioni : tutto ciò che vedete può essere esplorato. Potete spostarvi in tre dimensioni e volare nello scenario più grande di sempre.

: tutto ciò che vedete può essere esplorato. Potete spostarvi in tre dimensioni e volare nello scenario più grande di sempre. Una libertà di spostamento e nel combattimento senza pari : volate ed esplorate rilievi rocciosi, tetti ed edifici nella città o entrate in combattimento saltando da un dirupo senza interruzioni.

: volate ed esplorate rilievi rocciosi, tetti ed edifici nella città o entrate in combattimento saltando da un dirupo senza interruzioni. Azione intensa: i personaggi possono sopraffare i nemici con attacchi rapidissimi, abilità speciali che permettono di scomparire per un breve istante e una tecnica letale che abbatte con un sol colpo.

Star Ocean: The Divine Force uscirà quest'anno per Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC tramite Steam.