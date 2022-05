MADiSON:il nuovo trailer mostra il gameplay su Switch

MADiSON, il nuovo gioco horror in prima persona, è ormai imminente; verrà infatti commercializzato a partire dal prossimo 24 giugno e, nonostante la vicinanza con la data di uscita, ancora non si era svelato molto per quanto riguarda grafica e dinamiche su Switch. Tutto questo fino a questo momento, infatti è stato rilasciato un trailer gameplay volto a mostrare alcuni tecnicismi del gioco su console ibrida.

Il titolo sembra tremendamente intrigante e le atmosfere cupe ed inquietanti restano fedeli alla natura del gioco anche su Nintendo Switch. Il trailer infatti ci mostra una fotografia niente male e delle dinamiche di gioco che, ad un primo impatto, sembrano davvero coinvolgenti e spaventose; il breve filmato( che vi lasciamo in fondo a questo articolo) non disattende dunque le aspettative dei fan, assicurando ai fruitori di Nintendo Switch un’esperienza di gioco davvero terrificante.

Vi ricordiamo che MADiSON( come annunciato in precedenza) sarà rilasciato il prossimo 24 giugno su PS5, Xbox Series X/S, PS4 e PC a cui seguirà, durante il corso dell’estate, il lancio su Switch.