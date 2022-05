Romancing SaGa Minstrel Song annunciato ufficialmente

Romancing SaGa :Minstrel Song, come da titolo, è stato annunciato ufficialmente. Stiamo parlando di un remaster che è, a sua volta, un remake del primo ed originale Romancing Saga. Il titolo è stato svelato attraverso un trailer ( che vi postiamo in fondo a questo articolo) che dovrebbe mostrare i miglioramenti apportati al gioco.

Infatti il gioco, pubblicato originariamente su PlayStation 2 del lontano 2005, non riscosse un grande successo; la stessa critica non fu molto clemente con il titolo; ed è proprio per questo motivo che sarà interessante vedere quali migliorie Square Enix avrà apportato in questo remaster. Ciò che di certo sappiamo è che lo sviluppo si è concentrato sulla grafica ad alta risoluzione. Il titolo presenterà otto personaggi diversi, ognuno con le proprie narrazioni.L’esplorazione non sarà lineare ma, rispetto all’originale, totalmente 3D. Supporterà anche salvataggi rapidi sul campo e dungeon ed infine attacchi combinati in combattimento.

Vi è la possibilità di dare uno sguardo più accurato al gioco tramite il sito ufficiale, per avere ulteriori informazioni non ci resta che aspettare notizie da parte della casa sviluppatrice.