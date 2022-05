Fable ridimensionato, finestra di lancio spostata?

L’uscita di Fable potrebbe essere ancora lontana, secondo quanto emerso nelle ultime ore. Pare infatti che il titolo sia stato soggetto ad un ridimensionamento dopo aver avuto problemi a raggiungere gli obiettivi prefissati con il motore grafico Forzatech engine( utilizzato anche per Forza Horizon 5) che, si sono poi rivelati, fin troppo ambiziosi. A dichiararlo è Gaz Lehri, co-conduttore di XNC Podcast, il quale ha affermato di aver appreso la notizia da una fonte affidabile. Ecco quanto dichiarato:

Fable ha dovuto subire un ridimensionamento perché il team ha avuto problemi con il motore.[Fable] potrebbe essere più lontano di quanto pensi



In realtà che Fable 4( così viene chiamato dai fan) non avrebbe visto la luce tanto presto non è una notizia del tutto nuova, lo stesso concetto fu espresso da un ex designer di combattimenti di Playground Games un paio di mesi fa, il quale aveva affermato di essere stato coinvolto nel progetto proprio perché lo sviluppatore aveva poca esperienza nella progettazione di un sistema di combattimento open-world.

Fable( annunciato a luglio 2020 per Xbox Series X|S e PC) quindi, non aveva una vera e propria finestra di lancio e, in base ai recenti aggiornamenti, le possibili ipotesi di uscita si spostano ulteriormente più in là nel tempo.