Destroy All Humans 2 Reprobed: data di uscita e videogameplay

Destroy All Humans 2 Reprobed ha una data di uscita ufficiale ed un videogameplay che ci mostra spettacolari dinamiche di gioco. Il titolo verrà lanciato per PlayStation 5 , Xbox Series e PC tramite Steam il prossimo 30 agosto, l’annuncio arriva direttamente da THQ Nordic e Black Forest Game, editore e sviluppatore.

Il titolo porterà interessanti novità, il giocatore si ritroverà catapultato direttamente negli anni ’60 e dovrà fare i conti con hippy, KGB e numerose altre minacce; l’iconico Crypto potrà sorvolare le varie e vaste aree dell’open world ( Bay City, Albion, Takoshima, Tunguska e la Luna)usando il suo jetpack, il suo hoverboard e, naturalmente, il suo disco volante, dotato di un piccolo e ordinato arsenale di distruzione.

Le interessanti novità però non si riducono solo a questo, infatti Destroy All Humans 2 Reprobed offrirà una modalità cooperativa a schermo diviso per due giocatori, permettendo così di giocare con gli amici. Come se non bastasse, i preordini per qualsiasi edizione del gioco includeranno anche lo spin-off Destroy All Humans Clone Carnage.

Vi lasciamo di seguito il trailer gameplay di gioco che mostra dinamiche coinvolgenti ed interessanti, nel frattempo lo sapevate che la finestra di lancio di Fable potrebbe subire uno spostamento per un ridimensionamento del gioco?