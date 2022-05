Shinji Hashimoto: lo storico producer di Square Enix si ritira

Shinji Hashimoto, storico game producer, ha lasciato il suo ruolo in Square Enix dopo 28 anni: lo ha annunciato attraverso i suoi profili social.

Queste le sue parole nel tweet:

“Grazie a tutti per il vostro duro lavoro. Da oggi, 31 maggio, mi ritiro. Grazie a tutti coloro che mi hanno aiutato in modo trasversale durante il mio mandato. D’ora in poi, vorrei dare a Square Enix il mio sostegno come suo più grande fan. Grazie mille”.

Hasimoto ha iniziato la sua carriera come pruducer a fine anni ’80 per Bandai, per poi passare all’allora Square nell’aprile del 1994, e il suo primo ruolo è stato quello di co-produttore per Front Mission su Super Nintendo (1995). È stato brand manager della serie Final Fantasy per oltre un decennio, produttore esecutivo della serie Kingdom Hearts e ha ricoperto anche il ruolo di executive officer di Square Enix Holdings. Producer anche dei film legati a Final Fantasy, ha avuto ruoli in tanti dei giochi Square Enix pubblicato da 28 anni a questa parte.

Qui sotto potete vedere il tweet originale (in giapponese) scritto da Hashimoto, più sotto invece un’illustrazione del character designer di Square Enix, Toshiyuki Itahana, che celebra il periodo trascorso da Shinji Hashimoto in azienda, tra un chocobo e un moguri.