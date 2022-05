Pokémon Scarlet e Violet: nuovo trailer in arrivo

L’account ufficiale Twitter di Pokémon ha da poco reso nota la notizia che domani, alle ore 6:00 PDT, sarà lanciato un nuovo trailer per Scarlet e Violet. Sarà possibile vederlo su Youtube e fornirà tutte le informazioni sui prossimi titoli in uscita. Tenendo inoltre conto che il rilascio è fissato per la fine del 2022 su Nintendo Switch, è molto probabile che venga anche rivelata una data ufficiale.

Secondo quanto emerso, i titoli sarebbero completamente operworld ed ambientati in una nuova regione. Gli ambienti di gioco saranno costituiti da varie città urbane, foreste e distese selvaggi ( dove ovviamente sarà possibile incontrare Pokémon selvaggi). Sono inoltre stati confermati tre nuovi Pokémon iniziali: Fuecoco(un tipo Fuoco), Quaxly( un tipo Acqua) e Sprigatito (un tipo Erba).

Non sono stati rivelati altri dettagli, vi lasciamo di seguito il tweet ufficiale dell’annuncio, ma nel frattempo vi ricordiamo anche l’uscita di Destroy All Human 2 Reprobed.

🚨 New #ScarletViolet trailer drops tomorrow! 🚨

You read that right, Trainers. Tune in to our YouTube channel at 6:00 a.m. PDT on 6/1 for the latest on Pokémon Scarlet and Pokémon Violet!

Make sure you’re subscribed and have notifications turned on: https://t.co/8Hw4hsHzDJ pic.twitter.com/CHyBhxY1JT

— Pokémon (@Pokemon) May 31, 2022