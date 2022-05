Xbox Game Pass: ecco i giochi di giugno

Microsoft ha svelato i titoli che si andranno ad aggiungere al servizio Xbox Game Pass durante questa prima parte di giugno: tra di loro ci sarà anche la Master Collection di Ninja Gaiden e i già svelati Assassin’s Creed Origins e For Honor Marching Fire Edition.

Questa la lista completa, con giorno in cui sarà disponibile:

For Honor: Marching Fire Edition (Cloud, Console e PC) – 1 giugno

Ninja Gaiden: Master Collection (console e PC) – 2 giugno

Assassin’s Creed Origins (Cloud, Console e PC) – 7 giugno

Disc Room (Cloud, console e PC) [email protected] – 7 giugno

Chorus (Cloud, Console e PC) [email protected] – 7 giugno

Spacelines from the Far Out (Console e PC) [email protected] – 7 giugno

Qui sotto le descrizioni dei giochi:

For Honor: Marching Fire Edition

Tuffatevi nella modalità Arcade, un’esperienza PvE senza fine giocabile da soli o con gli amici. Difendi o attacca un castello in Breach, una modalità PvP strategica 4v4. Avrete accesso a eroi unici e personalizzabili di quattro fazioni, tra cui la fazione Wu Lin, per avere ancora più scelta su come scendere sul campo di battaglia!

Ninja Gaiden: Master Collection

Godetevi tre giochi della serie Ninja Gaiden in questo unico titolo. Tutte le modalità di gioco e i costumi DLC precedentemente rilasciati per ogni titolo sono inclusi in questo set. Oltre a Ryu Hayabusa, anche gli altri personaggi hanno molti costumi diversi tra cui scegliere, permettendovi di vivere battaglie ricche di azione con l’abbigliamento che preferite.

Assassin’s Creed Origins

Ambientato nel misterioso Antico Egitto, Assassin’s Creed Origins è un nuovo inizio. Esplorate le Grandi Piramidi, navigate lungo il Nilo e svelate oscuri segreti scoprendo la fondazione della Confraternita degli Assassini.

Chorus

Assumi il controllo di Nara per distruggere il culto oscuro che l’ha creata. Sbloccate armi devastanti e abilità sconvolgenti in questa evoluzione dello sparatutto spaziale. Insieme a Forsaken, il suo caccia stellare senziente, esplorate antichi templi, ingaggiate combattimenti a gravità zero e avventuratevi oltre la realtà.

Disc Room

L’anno è il 2089 e un disco gigante è apparso nell’orbita di Giove. Indossate la tuta spaziale oversize di un coraggioso scienziato ed esplorate questo vasto mattatoio intergalattico. Non abbiate paura di morire un po’, la prossima run è a portata di mano.

Spacelines from the Far Out

Disponibile al day one con il Game Pass: Spacelines from the Far Out è un gioco gestionale cooperativo “roguelike” sulle compagnie aeree nello spazio, con astronavi, potenziamenti, personaggi e personalizzazioni sbloccabili, sfide, viaggi e itinerari generati casualmente, con una generosa dose di jazz e atmosfera spaziale anni ’60!

Questi invece i giochi che abbandoneranno il servizio il 15 giugno:

Darkest Dungeon (Cloud, Console ePC)

Dungeons & Dragons: Dark Alliance (Cloud, Console e PC)

Greedfall (Cloud, Console e PC)

Limbo (Cloud, Console e PC)

Worms Rumble (Cloud, Console e PC)

Qui sotto potete vedere l’immagine dei giochi che si andranno ad aggiungere al catalogo Xbox Game Pass.