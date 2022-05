Forspoken: il programmatore parla delle tecniche innovative usate

Luminous Productions ha rilasciato un nuovo video in cui a parlare è proprio il programmatore grafico principale di Forspoken, Keiji Matsuda.Matsuda parla alla GDC 2022 delle tecniche utilizzate per rendere il gioco praticamente unico nel suo genere, non limitandosi a parlare solo del ray-tracing.

Infatti oltre alle ombre ray-tracing e all’occlusione ambientale ray-tracing, è stata utilizzata una tecnica davvero interessante, Reversed-Z, che migliora la precisione dei mirini distanti, indipendentemente dalla lontananza degli oggetti.

Nel video (postato in fondo a questo articolo) viene parlato in maniera approfondita di questo; tenendo comunque presente le specifiche di gioco dichiarate e confermate (modalità Performance per il gameplay a 1440p/60 FPS, una modalità grafica per 4K/30 FPS e una modalità Ray Tracing), il titolo è davvero promettente ed intrigante ed è, probabilmente, dopo Horizon Forbidden West ed Elden Ring, uno dei più attesi del 2022.

L’uscita è fissata per il prossimo 11 ottobre su PC e Playstation 5, anche se si vocifera di un possibile slittamento a causa di Final Fantasy 16. Di seguito vi rilasciamo il video in questione.