Sonic Frontiers: pubblicato un nuovo teaser gameplay

Ad inizio mese vi avevamo fatto sapere che a breve sarebbe arrivato qualcosa relativo a Sonic Frontiers, l’atteso nuovo capitolo con protagonista il porcospino blu di SEGA. E oggi 31 maggio sui canali social del gioco è stato pubblicato un breve video teaser che mostra quasi 40 secondi di gameplay, dove Sonic sfreccia, colpisce nemici e raccoglie anelli, con in sottofondo le musiche di Tomoya Ohtani: potete vedere il filmato in fondo alla notizia.

In più viene anche annunciato che dal primo giugno la rivista IGN mostrerà, lungo tutto il mese, nuovi filmati gameplay, hands-on, interviste con gli sviluppatori ed altro ancora.

Lasciandovi al teaser qui sotto, vi ricordiamo che Sonic Frontiers sarà disponibile su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Non c’è ancora una data precisa, ma è previsto per questo 2022.