Annunciati due nuovi monitor Philips della linea Momentum

La linea gaming premium Momentum 5000 di Philips Monitors accoglie due nuovi prodotti: il Momentum 27M1F5500P – 27″ (68,5 cm) – e il Momentum 27M1F5800 – 27″ (68,5 cm). Progettata per offrire ai giocatori di oggi l’esperienza emozionante e coinvolgente che cercano, insieme a un vero vantaggio competitivo rispetto agli altri giocatori, la linea Momentum è ricca di funzionalità all’avanguardia garantite per stupire. Per offrire un’esperienza più completa e soddisfare le esigenze di tutti i giocatori, questi modelli sono anche un ottimo strumento per alimentare la produttività dell’utente, sostenendo lunghi orari di lavoro.

Caratteristiche principali

Pannelli Nano IPS da 27 pollici con 1,07 miliardi di colori

Delta E inferiore a 2 per lo spazio colore sRGB

Supporto VESA DisplayHDR 600 e AMD FreeSyncĉ Premium Pro

Risoluzione UltraClear 4K UHD (3840 x 2160) con frequenza di aggiornamento di 144 Hz e connettività HDMI 2.1 per il 27M1F5800

Risoluzione Crystalclear QHD (2560 x 1440) con frequenza di aggiornamento di 240 Hz per il 27M1F5500P

Multiview a doppia connessione e visualizzazione simultanea

Caratteristiche ergonomiche come la modalità LowBlue, Flicker Free e SmartErgoBase

César Acosta, Gaming Product Manager per l’Europa presso MMD Monitor & Display, ha dichiarato:

Questi due nuovi monitor gaming Philips della linea Momentum sono pieni di funzionalità progettate per offrire ai gamer tutto il necessario per ottenere il massimo anche dai videogiochi più dinamici e visivamente ricchi sul mercato. Con il 27M1F5500P e il 27M1F5800, i giocatori sono certi di godere della massima intensità di gioco disponibile grazie a una serie di caratteristiche incentrate sulla performance che offrono una grafica mozzafiato, fluida, ultra-veloce e un gameplay bassa latenza. Questo è il gioco come doveva essere sperimentato.

Funzionalità di livello superiore per un gameplay strabiliante:

Per sfruttare appieno l’esperienza coinvolgere dei giochi next-gen, i gamer seri richiedono attrezzature serie. I Philips 27M1F5500P e 27M1F5800 hanno tutto. La tecnologia del pannello IPS offre immagini nitide e colori pieni con angoli di visione più ampi, anche in modalità pivot 90. Ultra Wide-Color Technology offre un ampio spettro di colori per un’immagine più brillante con colori così vividi e realistici da saltare virtualmente fuori dallo schermo. L’esclusiva funzione SmartContrast di Philips analizza i contenuti in tempo reale e regola automaticamente i colori e l’intensità della retroilluminazione, aumentando il contrasto per garantire ai giocatori la migliore esperienza visiva possibile.

Ma le immagini che fermano lo spettacolo non sono l’unica chiave per un gameplay davvero coinvolgente. I giochi ad alta velocità di oggi richiedono una tecnologia in grado di tenere il passo. Dotate di una rapida frequenza di aggiornamento di 144 Hz o 240 Hz, tempo di risposta di 1 ms e AMD FreeSyncḍ Premium, i Philips 27M1F5500P e 27M1F5800 sono progettati per offrire giochi ultra-lisci, senza strappi, senza balbuzie e a bassa latenza. Entrambi i monitor includono anche molteplici funzionalità progettate specificamente per le esigenze dei giocatori, come il tasto di commutazione del menu EasySelect per regolazioni rapide e semplici delle impostazioni del monitor sullo schermo, Multiview per la doppia connessione e visualizzazione simultanea, e altoparlanti stereo frontali integrati per un suono ricco e giochi ancora più coinvolgenti.

Prezzi e disponibilità

Philips 27M1F5500P e 27M1F5800 saranno disponibili per l’acquisto a partire da Giugno ai prezzi di €769,00 e €819,00.