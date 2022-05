F1 22: nuovo trailer con feature esclusive del gioco

F1 22 ha mostrato un nuovo trailer oggi, in cui Codemasters e Electronic Arts mostrano un sacco di cose legate al titolo.

“F1 22 permette ai giocatori di vivere le loro fantasie di Formula 1 sia in pista che fuori. I giocatori sono entusiasti di entrare nella nuova era della Formula 1 con l’introduzione di nuove auto, regolamenti e un maggiore controllo dei momenti della giornata di gara. F1 22 permette ai giocatori di essere più socievoli con i loro amici anche lontano dal circuito. Lo spazio personalizzato all’interno di F1 Life permette ai giocatori di sfoggiare la propria collezione di auto e accessori imperdibili e di essere l’invidia di amici e rivali”.

Inoltre, la descrizione del video su Youtube ci ha dato la seguente didascalia:

“Ridefinisci il weekend di gara con auto completamente nuove, gare Sprint, aggiornamenti sui circuiti e altro ancora quando #F122game verrà lanciato il 1 luglio per Xbox, PlayStation e PC. La nuova era attende con la fisica revisionata e la manovrabilità dei motori. Inoltre, immergiti per la prima volta nel brivido della Formula 1 con la realtà virtuale su PC. Affronta Pirelli Hot Laps in iconiche supercar e vivi F1 Life, il tuo nuovo social hub per la tua collezione di supercar, moda, articoli e accessori.”

In F1 22, hanno mostrato l’ampia gamma di caratteristiche di gioco che attendono i giocatori quando il titolo uscirà in tutto il mondo il 1 luglio per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e PC. Il weekend di gara ridefinito aggiunge emozioni e drammi nel momento in cui i piloti scendono in pista per il FIA Formula One World Championship del 2022. Prendendo il controllo delle rivoluzionarie auto con una fisica migliorata per adattarsi alle nuove regole aerodinamiche, i giocatori possono ora sperimentare la F1® Sprint e momenti coinvolgenti della giornata di gara come i giri di formazione, i momenti di safety car e le soste ai box. L’Hot Lap Pirelli con otto supercar aggiunge una nuova dimensione prima che l’azione si riscaldi sui circuiti di questa stagione, compresi gli aggiornamenti di Spagna, Australia e Abu Dhabi e il FORMULA 1 CRYPTO.COM MIAMI GRAND PRIX.