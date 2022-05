Air Twister: il gioco arriva su Apple Arcade

Yu Suzuki è conosciuto come il creatore di Shenmue, Virtua Fighter e molti altri, e oggi ha svelato il suo nuovo progetto: Air Twister. In arrivo esclusivamente su Apple Arcade il 24 giugno, Air Twister è uno sparatutto arcade di ritorno al passato. Il gioco segue la protagonista, nonché Principessa Arch, mentre conduce una guerra contro invasori alieni e aiuta a salvare le oche giganti originarie del suo pianeta. In un briefing per il gioco a cui hanno partecipato diverse testate giornalistiche, Suzuki ha condiviso il suo amore per i classici giochi di floppy disc come Mystery House e Ultima e come lo ha reso entusiasta di lavorare su un gioco che si sentiva più vicino alle sue radici arcade ed era un gioco semplice e rigiocabile.

Il filmato del gioco mostra Arch librarsi in un oceano costellato di funghi giganti e schivare giganteschi pesci galleggianti che tiravano palloncini giganti che trasportavano case dietro di loro. Suzuki ha detto che i capelli, i vestiti e il viso della protagonista possono essere cambiati con vari sblocchi, ma poiché si tratta di un gioco Apple Arcade, quegli aggiornamenti di personalizzazione non saranno microtransazioni (cosa che molti in realtà potrebbero apprezzare). La colonna sonora del gioco è sorprendente e contiene 19 brani originali e completi della compositrice olandese Valensia. Suzuki ha detto che era un fan di lunga data di Valensia ed è stato in grado di mettersi in contatto con lui su Facebook per proporgli di creare musica per il gioco, cosa che ha accettato.

Air Twister arriverà molto presto, pertanto vi consigliamo di farci un pensierino.