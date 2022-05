Babylon’s Fall: arriva la Stagione 2 del gioco

La stagione 2 di Babylon’s Fall è ora disponibile e introduce un nuovo capitolo della storia in “The Light of Aaru”. Vede la fazione Kuftaali unirsi alla mischia mentre le Sentinelle si avventurano nello Ziggurat e apprendono una “nuova verità”. La nuova stagione è attiva fino al 29 novembre (con lo sviluppatore che ha recentemente annunciato un’estensione di tre mesi). È inoltre disponibile un nuovo Battle Pass con oltre 100 nuove ricompense da sbloccare. Questi includono oggetti da toeletta a tema assassini. Le pistole sono disponibili anche come nuovo tipo di arma insieme all’elemento Sole.

Durante questa stagione, saranno disponibili più di 80 nuove missioni, da Schermaglie e Assedi a Duelli con nuovi nemici da combattere. Anche un nuovo evento a tempo limitato, il Festival del Sole, dovrebbe svolgersi dal 18 luglio al 15 agosto, anche se ulteriori dettagli devono ancora essere rivelati. Anche se Babylon’s Fall non è decisamente messo bene, ed effettivamente ci sono i dati che testimoniano questa cosa, Platinum Games e Square Enix sono consapevoli e volenterosi che hanno in mente di tenere il gioco in vita per quanto più a lungo possibile, e pertanto potrete aspettarvi grandi cose da loro. Restate sintonizzati, nel frattempo, e vi ricordiamo che Babylon’s Fall è attualmente disponibile per PS4, PS5 e PC.