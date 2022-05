Assassin’s Creed Origins: ecco quando arriverà la patch next-gen

Dopo l’annuncio dell’arrivo di Assassin’s Creed Origins su Xbox Game Pass, Ubisoft ha annunciato la data dell’aggiornamento a 60 FPS. L’aggiornamento sarà disponibile lo stesso giorno, il 2 giugno, per Xbox Series X/S e PS5. Per ora, l’aggiornamento è confermato solo per far girare il gioco a 60 fotogrammi al secondo. Non aspettatevi il supporto di risoluzioni più elevate o miglioramenti visivi.

Uscito per la prima volta nell’ottobre 2017, Assassin’s Creed Origins è ambientato in Egitto ed è incentrato su Bayek, un Medjay che protegge il popolo. Dopo la morte del figlio per mano di un gruppo misterioso, Bayek si imbarca in una missione di vendetta. Rispetto alle versioni precedenti, Origins enfatizza i combattimenti hack and slash dal ritmo incalzante, insieme a bottini, un enorme mondo aperto e dettagliate missioni secondarie.

Il suo successo ha influenzato la direzione di sequel come Assassin’s Creed Odyssey (che ha anche ricevuto una patch a 60 FPS per le console current-gen, e Assassin’s Creed Valhalla.

You've been waiting, and now the winds of Egypt are calling….

Experience Assassin's Creed Origins in 60FPS – available for PS5 and Xbox Series consoles on June 2.#AssassinsCreed pic.twitter.com/SxxiyTROE0

— Assassin's Creed (@assassinscreed) May 31, 2022