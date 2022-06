State of Play: l’evento di Sony fa parte della Summer Game Fest

Domani, giovedì 2 giugno 2022, saremo online sul nostro canale Twitch per seguire insieme a voi il nuovo State of Play di Sony Interactive Entertainment (domani saprete i dettagli sulla nostra copertura). Ma sapevate che l’evento di Sony fa parte della Summer Game Fest? La stessa azienda nipponica lo ha confermato tramite Twitter.

Con un tweet, visibile anche in calce alla notizia, Sony ci ricorda data e orario del nuovo State of Play, condividendo anche il logo dell’evento di Geoff Keighley che conferma la partnership. Non c’è da sorprendersi però, dato che PlayStation fa parte dei partner ufficiali del Summer Game Fest e dunque, non è detto che altri annunci non è possano avvenire durante il Kick off della manifestazione di Keighley. Intanto, vi informiamo che parleremo dello State of Play anche questa mattina alle 10:00 in occasione del GamesVillage Talk- Morning Edition che terremo sempre sul nostro canale Twitch.