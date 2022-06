Junichi Masuda abbandona Game Freak e viene nominato chief creative di The Pokémon Company

The Pokémon Company ha nominato Junichi Masuda come capo creativo a partire dal 1 giugno, ha annunciato la società. Masuda si è anche dimesso dalla sua posizione di amministratore delegato di Game Freak, la società che ha creato Pokemon, lo scorso 31 maggio.

The Pokémon Company è lieta di annunciare la nomina di Junichi Masuda a Chief Creative Fellow, a partire dal 1 giugno 2022. Junichi Masuda è stato amministratore delegato di GAME FREAK inc., il creatore originale di Pokémon, fino al 31 maggio. dei membri fondatori di GAME FREAK, è stato coinvolto nello sviluppo di “Pokémon versione rossa e Pokémon versione verde”, supportando per molti anni lo sviluppo della successiva serie di videogiochi Pokémon. Masuda utilizzerà la sua profonda conoscenza del marchio Pokémon per sviluppare nuovi servizi e prodotti presso la Pokémon Company, attingendo ai suoi anni di esperienza e al suo pensiero creativo.