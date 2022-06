Made in Abyss Binary Star Falling into Darkness: data di lancio

Il videogioco di ruolo,Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness, ha finalmente una data di lancio. Il titolo verrà commercializzato per PlayStation 4 , Switch e PC tramite Steam a partire dal 1 settembre in Giappone e dal 2 settembre in Nord America ed Europa; a dare la notizia sono l’editore Spike Chunsoft e lo sviluppatore Chime Corporation.

Era già stato precedentemente annunciato che il gioco avrebbe avuto due edizioni differenti: standard da $ 59,99 e da collezione da $ 89,99. L’edizione da collezione, ovviamente contiene degli oggetti esclusivi ed in questo caso parliamo di un poster di stoffa che ritrae una grafica esclusiva di Kinema Citrus, un taccuino che contiene informazioni sulle creature primordiali, reliquie, fischietti e degli fogli su cui sarà possibile prendere appunti; il tutto confezionato in una scatola davvero unica.

Sul sito ufficiale della società è possibile dare uno sguardo più approfondito al gioco e, in special modo, ai protagonisti. Infatti sono stati forniti i profili dettagliati di ognuno di loro con annessa scheda informativa ( inclusi i nomi dei doppiatori). Non ci resta che aspettare ulteriori dettagli, nel frattempo vi lasciamo la lista dei publisher e degli sviluppatori presenti al Summer Game Fest.