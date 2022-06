Card Shark Recensione: tante truffe da imparare

Dopo la nostra approfondita anteprima di qualche tempo fa, torniamo a parlare di Card Shark e dell’affascinante ed enigmatico mondo che ci invita ad esplorare. Una realtà dove l’inganno regna sovrano e dove le nostre abilità sono al servizio di una grande e gigantesca messinscena, scoprendo una storia sepolta da anni e che sarebbe dovuta rimanere segreta. Queste offuscate e confusionarie premesse sono il modo migliore per accompagnarvi all’interno di questo mondo così affascinante, creato da Nerial, fatto di carte, travestimenti e accattivanti imbroglioni. È ora di mescolare le carte e fare un po’ di danari!

Card Shark: misteri da svelare e partite da truccare

La vita di Eugene scorre piatta e monotona, spezzata solo dalle continue vessazioni della padrona della locanda. La sorte sembra essersi proprio accanita sul nostro eroe: orfano e muto, è costretto a servire i diversi avventori ai tavoli se vuole continuare a mangiare dalla tavola della signora. Una sera, però, mentre versa l’ennesimo bicchiere di vino, un affascinante ed elegante signore lo ferma per due chiacchiere. Si tratta dell’enigmatico e mellifluo Conte di Saint-Germain che, oltre ad educarlo ai primi e semplici principi della truffa, lo coinvolge in una partita a carte. Da qui in poi, la vita di Eugene cambia radicalmente, portandolo a diventare non soltanto un grande baro e truffatore, ma anche a scoprire qualcosa in più sul suo passato.

Perché il Conte non è soltanto un simpatico signore che si guadagna da vivere truffando e barando ai tavoli, sfidando a carte nobili, contesse, generali e anche alti prelati. Il nostro misterioso mentore è ben consapevole che la conoscenza è potere, specialmente nella Francia del 1745, sotto il regno di Re Luigi XV ma prossima a un cambiamento epocale per la politica e la cultura di tutto il mondo. All’interno di questa società divisa in maniera netta tra nobili e plebe, il nostro duetto si muove abilmente conquistando informazioni e denari ai tavoli da gioco, incontrando alcuni dei personaggi più rappresentativi di questo periodo come Voltaire, Jean-Baptiste d’Alembert, Giacomo Casanova o il Conte di Cagliostro. L’obiettivo è sempre lo stesso: qual è la verità celata dietro La Notte delle Dodici Bottiglie di Latte?

Un nome ridicolo che nasconde un segreto che potrebbe minare la sovranità francese e, allo stesso tempo, sconvolgere l’esistenza stessa del nostro Eugene oltre, naturalmente, a dare il potere che il Conte sta ricercando da molto tempo. Questa intricata e misteriosa avventura si dipana tra i salotti più importanti di Francia, Germania e Svizzera, portandoci anche in luride bettole, grandi sale da gioco, accampamenti improvvisati e bagni riccamente decorati. Dopotutto le informazioni possono nascondersi nei luoghi più improbabili. Ovunque ci sia un tavolo, un mazzo di carte (qualche volta, più di uno!) e denari sonanti, lì è il nostro posto. Un luogo dove puntare non sulla fortuna ma sull’intelligenza del nostro avversario. Dopotutto i grandi uomini della storia con giocano con la sorte, ma la piegano ai propri voleri. In Card Shark si impara presto come farlo.

Tanti trucchi per imparare a vincere ogni partita

Oltre alla trama coinvolgente e all’ambientazione affascinante, altro punto di forza di Card Shark è il suo sistema di gioco originale. Questo particolare titolo, infatti, potrebbe essere facilmente definito come un card game, ma ha poco in comune con i classici titoli di carte a cui siamo abituati. Durante l’avventura abbiamo ovviamente a che fare con i mazzi di carte francesi, ma la maggior parte delle volte non ci vengono spiegate le regole né tanto meno dobbiamo giocare con ciò che il destino ci fa arrivare in mano. Ogni partita ci permetterà di mettere in campo uno stratagemma o una truffa (alcune volte anche combinazione di questi) per fare in modo di vincere ogni mano. Trucchi come lo Stacco Interno, per segnare una posizione nel mazzo mentre lo mescoliamo, o la Bottiglia di Chaors, per sbirciare le carte dell’avversario e segnalarle poi al nostro compare pulendo il tavolo o afferrando il bicchiere in modi specifici. Ben 28 trucchi differenti che impareremo durante il nostro viaggio per la Francia e i suoi confini, che ci richiederanno di eseguire una serie di operazioni, schiacciare un tasto al momento giusto o segnare carte nel più breve tempo possibile.

La questione del tempo è cruciale in Card Shark. Dopotutto stiamo giocando contro degli avversari che, a prescindere dal loro ruolo sociale, non prendono di buon occhio chi prova a truffarli e rubargli tutti i loro denari. Questo vuol dire che in ogni partita dobbiamo mettere in campo la truffa in maniera rapida. Un contatore in basso allo schermo mostra infatti la pazienza del nostro povero truffato e man mano che il gioco procede, soprattutto quando perde, la sua fiducia nei nostri confronti continua a scendere in maniera più o meno rapida. Nello sciagurato caso in cui questo contatore si riempia del tutto, la nostra truffa viene scoperta e ci ritroveremo in carcere o peggio ancora, morti. In entrambi i casi potremo riprovare di nuovo a truffare, perché nel primo caso uno dei nostri compari pagherà per farci uscire, mentre nell’altro avremo la possibilità di sfidare a carte la morte in persona. E indovinate cosa faremo una volta seduti di fronte alla scheletrica signora con un mazzo in mano?

Queste situazioni spiacevoli, però, sono una rarità. Durante il nostro approfondito test ci è capitato solamente due volte di incappare nel carcere o nella morte (brutta storia, un duello a spade finito male). Questo perché Card Shark lascia spazio anche alla pratica, il segreto di ogni truffa ben riuscita. La struttura di gioco, infatti, si ripete uguale per tutto il tempo. Dopo la partenza con il Conte per la prossima meta, veniamo messi al corrente del “pollo” di turno e della strategia che il nostro mentore vuole mettere in campo. A questo punto, potremo provare ogni singola parte della truffa quante volte vogliamo, finché non ci sentiamo pronti ad affrontare la sfida. Nonostante questa apprezzatissima possibilità, bisogna ammettere che alcuni trucchi sono davvero complessi e richiedono memoria, tempismo e riflessi. Una volta pronti, procediamo verso il nostro destino che viene preceduto da un intermezzo narrativo che introduce ambiente e personaggi, facendo procedere la narrazione generale. Solo a questo punto si entra in scena, mettendo in piedi la truffa ben organizzata dal Conte, la cui riuscita permetterà di metterci in tasca tanto bel denaro sonante.

Card Shark: un mondo affascinante da scoprire

Questa originale avventura viene incorniciata da una grafica altrettanto particolare. Uno stile pittorico, da illustrazione antica, animata in maniera da ricordare un teatro di burattini. Quasi sempre la storia viene narrata in una sorta di palco in cui i personaggi si muovono come se fossero tirati da fili. Una particolarità che rende i protagonisti buffi ma non per questo meno aggraziati nelle movenze. Una scelta che però non rende meno pesante la continua ripetizione di uno schema di gioco sempre identico. Il ritmo di spiegazione-storia-truffa-storia può stancare, anche se la trama coinvolgente e gli schemi di imbroglio differenti, aiutano a ravvivare il tutto. Ci troviamo quindi a lanciare monete per testa o croce (ebbene si, è possibile barare anche qui) o a sfidarci a duello a colpi di spada. Variazioni sul tema che contribuiscono a smorzare la semplicità dello schema, insegnandoci nuove tecniche e mostrandoci punti di vista differenti rispetto alla solita prospettiva da teatro.

PIATTAFORME: PC, Nintendo Switch

SVILUPPATORE: Nerial

PUBLISHER: Devolver Digital

Card Shark propone un’interessante novità rispetto ai soliti giochi di carte. Stavolta non dovremo cercare di sconfiggere l’avversario giocando al meglio con la mano che la sorte ci ha dato, ma imbrogliare, truffare e raggirare per portarci a casa una cospicua vincita in denaro. Nella Francia della metà del 1700, infatti, non tutto è come sembra. Alle porte di una rivoluzione culturale e sociale, veniamo accompagnati nel mondo della truffa dal Conte di Saint-Germain, alla ricerca di informazioni su un segreto che avvolge la corte francese e cambierà totalmente la nostra esistenza. Per raggiungere il suo scopo, il nostro mentore ci insegna tecniche e truffe per vincere al tavolo da gioco, in cui tempismo, rapidità e memoria avranno un ruolo fondamentale. Una storia di simpatiche ed eleganti canaglie incorniciate da una grafica particolare, da teatro dei burattini, che non aiuta però a smorzare il senso di ripetitività del ritmo di gioco e l’eccessiva difficoltà di alcuni trucchi. Nonostante questo, Card Shark sa indubbiamente farsi notare per le sue caratteristiche uniche, divenendo altamente consigliato a coloro che cercano un’avventura originale, leggera e divertente, con un buon grado di sfida.